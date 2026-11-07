Lufthansa Group до 30 листопада не дозволятиме екіпажам залишатися на ніч в Ізраїлі між рейсами до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. За повідомленням Jerusalem Post, яке посилається на N12, рішення пов’язане із загрозою можливої війни з Іраном.

Зміни в розкладі

До Lufthansa Group входять Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines та ITA Airways. У групі заявили, що нові правила потребуватимуть коригування розкладу та можуть призвести до скасування окремих рейсів.

За даними N12, ранкові рейси Lufthansa і SWISS із Франкфурта, Мюнхена та Цюриха передбачатимуть годинну зупинку для зміни екіпажу в Афінах або Ларнаці. Це має усунути потребу в ночівлі екіпажів у Тель-Авіві.

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Рейси та відпочинок екіпажів

Джерело зазначає, що правила Агентства ЄС з авіаційної безпеки передбачають щонайменше 10 годин відпочинку екіпажу поза базовим містом. Видання припускає, що зміна екіпажів в Афінах або Ларнаці може допомогти дотримуватися цих вимог або організувати відпочинок за межами Ізраїлю.

Інші нескасовані рейси, крім зазначених LH691, LH683 і LX257, надалі виконуватимуть безпосередньо до Бен-Гуріона, хоча час вильоту може змінитися. Пасажирів, яких торкнуться зміни, мають поінформувати, а системи бронювання — оновити.

Lufthansa Group кілька разів скасовувала та відновлювала польоти до Ізраїлю після нападів ХАМАС 7 жовтня 2023 року. У серпні група також оголосила про розширення операцій в аеропорту Бен-Гуріон.

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