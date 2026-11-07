W Kenii dyrektorzy szkół kompleksowych opowiadają się za wspólną administracją dla szkół podstawowych i niższych szkół średnich. Ta kwestia, a także awans zawodowy nauczycieli i przegląd wynagrodzeń administratorów, będą omawiane podczas dorocznej konferencji w Mombasie, informuje Nation Kenya.

Wspólna administracja

Czterodniowa konferencja Kenya Comprehensive Schools Heads Association ma rozpocząć się 9 listopada w Sheikh Zayed Children’s Welfare Centre w Mombasie. Dyrektorzy chcą, aby placówka obejmująca edukację przedszkolną, podstawową i niższą średnią funkcjonowała jako jedna szkoła kompleksowa.

Zgodnie z proponowanym modelem całą placówką kierowałby jeden dyrektor, a jego zastępcy odpowiadaliby za poszczególne poziomy edukacyjne. Dyrektorzy szkół uważają, że tworzenie odrębnych struktur administracyjnych dla szkół podstawowych i niższych szkół średnich zwiększy wydatki państwa oraz skomplikuje zarządzanie placówkami, które już dysponują ograniczonymi zasobami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór dotyczący zarządzania niższymi szkołami średnimi trwa od 2023 roku, gdy rząd umieścił ten poziom edukacji przy szkołach podstawowych. Związek KUPPET sprzeciwia się temu podejściu, nalegając, aby niższe szkoły średnie były samodzielne lub działały przy istniejących starszych szkołach średnich. Sprzeciwia się także podporządkowaniu nauczycieli niższych szkół średnich administracji szkół podstawowych.

Rozwój kariery i wynagrodzenie

Dyrektorzy szkół domagają się również zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Przewodniczący stowarzyszenia Fuad Ali oświadczył, że proponowane wdrożenie wytycznych Komisji ds. Służby Nauczycielskiej dotyczących rozwoju kariery powinno usunąć bariery dla nauczycieli, którzy nie mogą awansować mimo dodatkowego wykształcenia akademickiego.

Osobno administracje szkół chcą, aby ich kategorie stanowisk i wynagrodzenia zostały poddane przeglądowi z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków po integracji niższych szkół średnich. Ali poinformował, że stowarzyszenie oczekuje na rozpatrzenie proponowanych zmian przez Komisję ds. Wynagrodzeń i Płac.

Czytaj nas na