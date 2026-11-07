В Кении руководители комплексных школ выступают за единую администрацию для начальной и младшей средней школы. Этот вопрос, а также карьерное продвижение учителей и пересмотр оплаты труда администраторов будут обсуждаться на ежегодной конференции в Момбасе, сообщает Nation Kenya.

Единая администрация

Четырёхдневная конференция Kenya Comprehensive Schools Heads Association должна начаться 9 ноября в Центре благосостояния детей шейха Заида в Момбасе. Руководители школ хотят, чтобы учреждение, охватывающее дошкольное, начальное и младшее среднее образование, функционировало как одна комплексная школа.

Согласно предложенной модели, всё учреждение будет возглавлять один руководитель, а заместители будут отвечать за отдельные уровни образования. Руководители школ считают, что создание отдельных административных структур для начальной и младшей средней школы увеличит государственные расходы и усложнит управление учреждениями, которые уже располагают ограниченными ресурсами.

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Спор об управлении младшими средними школами продолжается с 2023 года, когда правительство разместило этот уровень образования при начальных школах. Профсоюз KUPPET выступает против такого подхода, настаивая, что младшие средние школы должны быть самостоятельными или работать при существующих старших средних школах. Он также возражает против подчинения учителей младших средних школ администрации начальных школ.

Карьерный рост и вознаграждение

Руководители школ также добиваются изменений в карьерном продвижении учителей. Председатель ассоциации Фуад Али заявил, что предложенное внедрение рекомендаций Комиссии по педагогической службе относительно карьерного роста должно устранить барьеры для учителей, которые не могут повыситься, несмотря на дополнительное академическое образование.

Отдельно администрации школ хотят пересмотреть их должностные категории и вознаграждение с учётом дополнительных обязанностей после интеграции младших средних школ. Али сообщил, что ассоциация ожидает рассмотрения предложенных изменений Комиссией по заработной плате и вознаграждениям.

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