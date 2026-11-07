肯尼亚学校负责人提议实行统一管理——Nation Kenya

肯尼亚综合学校负责人主张为小学和初中实行统一管理。据Nation Kenya报道，这一问题以及教师职业晋升和对管理人员薪酬的审查，将在蒙巴萨举行的年度会议上讨论。

统一管理

Kenya Comprehensive Schools Heads Association为期四天的会议预计将于11月9日在蒙巴萨的谢赫·扎耶德儿童福利中心开幕。学校负责人希望，涵盖学前教育、小学和初中教育的机构作为一所综合学校运作。

根据提议的模式，整个机构将由一名负责人领导，副手则负责不同的教育阶段。学校负责人认为，为小学和初中建立单独的管理架构将增加政府开支，并使对已经资源有限的机构的管理更加复杂。

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关于初中管理的争议自2023年持续至今，当时政府将这一教育阶段设置在小学内。KUPPET工会反对这种做法，坚称初中应当独立，或设在现有高中内。该工会还反对初中教师隶属于小学管理部门。

职业发展与薪酬

学校负责人还寻求改变教师的职业晋升机制。协会主席富阿德·阿里表示，拟议实施的教师服务委员会职业发展指导方针，应消除那些尽管接受了额外学术教育却无法晋升的教师所面临的障碍。

此外，学校管理层希望审查其职位等级和薪酬，以考虑初中整合后增加的职责。阿里表示，该协会正等待薪酬委员会审议所提出的变更。

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