韩国龙仁的白南准艺术中心开设了“Hyundai Translocal Series: Via Satellite — Moon, Echo, Mosquitoes, and Memes”展览。该项目是与巴西大都市最古老的艺术博物馆——圣保罗州立美术馆进行了三年远程合作的成果，据《韩国先驱报》报道。

展览汇集了在两大洲四座城市工作的四位艺术家的作品。圣保罗州立美术馆将推出该项目的自有版本，题为“与白南准的对话”，计划于11月28日开幕。

白南准的遗产

展览的理念与白南准的思想有关。白南准是一位艺术家和未来主义者，在互联网普及之前便曾组织不同大陆城市之间的卫星直播。特别是，他于1984年创作了“Good Morning Mr. Orwell”项目。1974年，白南准使用“电子超级高速公路”一词，描述了一个尽管存在国界和时区、仍通过媒体技术相连的世界。

现代汽车在Hyundai Translocal Series系列框架内为该项目提供支持。该系列自去年起将韩国博物馆与海外合作伙伴联系起来。

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月亮、声音与语言

Jane Jin Kaisen展出了影像作品“Old Moon – New Moon”。为创作这件作品，这位艺术家将一台数码相机固定在哥本哈根圆塔天文台的一架1929年望远镜上，并以一个镜头拍摄了处于亏缺阶段的月亮。Kaisen在其影像作品中还关注济州岛遵循农历的海女。

Vivian Caccuri的装置作品“Clepsydra”由混凝土块制成的扬声器和地板上的电缆组成。它们播放借助科学家录制的六个人静脉中血液流动的声音。巴西艺术家biarritzzz展示了一部关于“桑巴”一词起源的三频道影像作品，该作品与莫桑比克编舞家Tsumbé Mussundza共同创作。Christine Sun Kim展出了墙面作品“Mind Land Mass”，其基础是美国手语中的表达方式。

展览将持续至3月28日，免费入场。

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