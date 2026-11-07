Opozycyjna partia MoDeL poinformowała, że jej lider Aliou Bah wyszedł na wolność w Gwinei po niemal dwóch latach więzienia. Partia przekazała tę informację 6 listopada. Jak podaje The Rio Times, uwolnienie poprzedziły prezydenckie ułaskawienie oraz 45-dniowy kurs przygotowania obywatelskiego w obozie wojskowym.

Ułaskawienie i kurs

Prezydent Gwinei Mamady Doumbouya ułaskawił 2 października 217 więźniów, wśród których był Bah. Dekret odczytał w państwowej telewizji generał Amara Camara, minister i sekretarz generalny prezydencji.

Według MoDeL przed uwolnieniem Bah ukończył kurs przygotowania obywatelskiego oraz przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Wieczorem 6 listopada lokalne doniesienia wskazywały, że przebywał w obozie żandarmerii Sonfonia w Konakry. Jednocześnie źródło nie potwierdza, czy po ułaskawieniu nadal obowiązują ograniczenia jego przemieszczania się lub działalności politycznej.

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Sprawa Aliou Baha

Bah został zatrzymany 26 grudnia 2024 roku na przejściu granicznym Pamelap na granicy Gwinei z Sierra Leone, gdy udawał się do sąsiedniego kraju. 7 stycznia 2025 roku sąd pierwszej instancji w dzielnicy Kaloum w Konakry skazał go na dwa lata więzienia za znieważenie i zniesławienie głowy państwa z wykorzystaniem systemu komputerowego.

28 maja 2025 roku Sąd Apelacyjny w Konakry utrzymał wyrok w mocy. Sąd Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej w liście z 25 września zwrócił się do Sądu Najwyższego Gwinei o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Baha.

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