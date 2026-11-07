Оппозиционная партия MoDeL заявила, что её лидер Алиу Ба вышел на свободу в Гвинее после почти двух лет заключения. Партия сообщила об этом 6 ноября. Как сообщает The Rio Times, освобождению предшествовали президентское помилование и 45-дневный курс гражданской подготовки в военном лагере.

Помилование и курс

Президент Гвинеи Мамади Думбуя 2 октября помиловал 217 заключённых, среди которых был Ба. Указ в эфире государственного телевидения зачитал генерал Амара Камара, министр и генеральный секретарь президентства.

По данным MoDeL, перед освобождением Ба завершил курс гражданской подготовки и подготовки к возвращению в общество. Вечером 6 ноября местные сообщения указывали, что он находился в лагере жандармерии Сонфония в Конакри. В то же время источник не подтверждает, действуют ли после помилования ограничения на его передвижение или политическую деятельность.

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Дело Алиу Ба

Ба задержали 26 декабря 2024 года на пограничном пункте Памелап на границе Гвинеи со Сьерра-Леоне, когда он направлялся в соседнюю страну. 7 января 2025 года суд первой инстанции в районе Калум в Конакри приговорил его к двум годам заключения за оскорбление и клевету в адрес главы государства с использованием компьютерной системы.

28 мая 2025 года Апелляционный суд Конакри оставил приговор в силе. Суд Экономического сообщества стран Западной Африки в письме от 25 сентября обратился к Верховному суду Гвинеи с просьбой немедленно и безусловно освободить Ба.

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