反对党MoDeL表示，其领导人阿利乌·巴在被监禁近两年后已在几内亚获释。该党于11月6日宣布这一消息。据The Rio Times报道，获释前，他先获得总统赦免，并在一处军营接受了为期45天的公民培训。

赦免与培训

几内亚总统马马迪·敦布亚于10月2日赦免了217名囚犯，其中包括巴。该法令由总统府部长兼秘书长阿马拉·卡马拉将军在国家电视台宣读。

据MoDeL称，巴在获释前完成了公民培训以及重返社会准备课程。当地消息于11月6日晚间显示，他当时在科纳克里的松福尼亚宪兵营。与此同时，消息来源未证实赦免后是否仍对他的行动或政治活动施加限制。

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阿利乌·巴案件

巴于2024年12月26日在几内亚与塞拉利昂边境的帕梅拉普边境检查站被拘留，当时他正前往邻国。2025年1月7日，科纳克里卡卢姆区初审法院以利用计算机系统侮辱和诽谤国家元首为由，判处他两年监禁。

2025年5月28日，科纳克里上诉法院维持原判。西非国家经济共同体法院在9月25日的一封信中，请求几内亚最高法院立即无条件释放巴。

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