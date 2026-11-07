W Pakistanie Bushra Bibi, żona byłego premiera i założyciela partii PTI Imrana Khana, zwróciła się do Wysokiego Sądu w Islamabadzie z prośbą o pilne badanie u okulisty. Prosi również o zgodę na leczenie u lekarzy wybranych przez siebie i na własny koszt z powodu obaw o pogarszający się wzrok, informuje Dawn.

Wniosek do sądu

Wniosek do sądu złożono w ramach rozpatrywania apelacji w sprawie korupcyjnej dotyczącej 190 mln funtów szterlingów. W dokumencie zwrócono się do administracji więzienia Adiala o przygotowanie nowego, wyczerpującego raportu medycznego o stanie Bushry Bibi, przekazanie danych dotyczących diagnozy i leczenia oraz przedłożenie sądowi odpowiedniej dokumentacji medycznej.

Oprócz badania przez okulistę, we wniosku poproszono o zapewnienie odpowiednich warunków medycznych i umożliwienie Bushrze Bibi korzystania z pomocy jej osobistych lekarzy. Odbywa ona siedmioletnią karę w sprawie korupcyjnej dotyczącej 190 mln funtów szterlingów. W grudniu 2025 roku została także skazana na 17 lat więzienia w sprawie Toshakhana-2, dotyczącej zakupu drogiego zestawu biżuterii podarowanego Imranowi Khanowi przez następcę tronu Arabii Saudyjskiej podczas jego wizyty w maju 2021 roku.

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Oświadczenia prawnika o stanie wzroku

Prawnik Imrana Khana, barrister Salman Safdar, złożył w sądzie pisemne zeznania dotyczące spotkania z Khanem i Bushrą Bibi w więzieniu Adiala 2 listopada. Według niego spotkanie trwało około 40 minut, a Bushra Bibi miała na sobie bardzo ciemne okulary.

Safdar oświadczył, że po tym, jak zdjęła okulary na prośbę Khana i prawnika, jej stan wyglądał niezwykle niepokojąco. Według niego Bushra Bibi powiedziała, że nie toleruje światła słonecznego ani sztucznego i nie może otworzyć oczu bez okularów ochronnych.

Według Bushry Bibi lekarze zdiagnozowali u niej dojrzałą zaćmę i zalecili kolejną operację oka około 15 listopada. Pierwsza operacja oka odbyła się 18 kwietnia, po czym została ona odesłana do więzienia Adiala. Jak przekazał prawnik, wyraziła ona również niezadowolenie z warunków higienicznych w więzieniu i otrzymywanej tam opieki medycznej.

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