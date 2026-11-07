在巴基斯坦，前总理兼PTI创始人伊姆兰·汗的妻子布什拉·比比已向伊斯兰堡高等法院申请紧急接受眼科医生检查。由于担忧视力恶化，她还请求获准由自己选择的医生治疗，并自行承担费用，Dawn报道。

向法院提交的申请

该申请是在审理190 million英镑腐败案上诉期间提交的。文件要求阿迪亚拉监狱管理部门就布什拉·比比的状况编制一份新的全面医疗报告，提供有关诊断和治疗的数据，并将相关医疗记录提交给法院。

除由眼科医生检查外，申请还要求确保适当的医疗条件，并允许布什拉·比比接受其私人医生的诊治。她因190 million英镑腐败案正在服七年刑期。2025年12月，她还因Toshakhana-2案被判处17年监禁，该案涉及购买一套昂贵珠宝，该珠宝由沙特阿拉伯王储在伊姆兰·汗2021年5月访问期间赠予他。

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律师关于视力状况的陈述

伊姆兰·汗的律师、出庭律师萨尔曼·萨夫达尔向法院提交了书面证词，内容涉及他于11月2日在阿迪亚拉监狱与汗及布什拉·比比会面的情况。据他称，会面持续约40分钟，布什拉·比比戴着非常深色的眼镜。

萨夫达尔表示，在汗和律师要求下，她摘下眼镜后，她的状况看起来极其令人担忧。据他说，布什拉·比比表示，她无法忍受阳光和人工光线，不戴防护眼镜便无法睁开眼睛。

布什拉·比比称，医生诊断她患有成熟期白内障，并建议在11月15日左右再进行一次眼部手术。她第一次眼部手术于4月18日进行，之后被送回阿迪亚拉监狱。律师称，她还对监狱的卫生条件以及在那里获得的医疗照护表示不满。

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