В Пакистане супруга бывшего премьер-министра и основателя партии PTI Имрана Хана Бушра Биби обратилась в Высокий суд Исламабада с просьбой о срочном обследовании у офтальмолога. Она также просит разрешить ей лечиться у врачей по собственному выбору и за свой счет из-за опасений по поводу ухудшения зрения, сообщает Dawn.

Ходатайство в суд

Заявление в суд подано в рамках рассмотрения апелляций по делу о коррупции на 190 млн фунтов стерлингов. В документе администрацию тюрьмы Адиала просят подготовить новый исчерпывающий медицинский отчет о состоянии Бушры Биби, предоставить данные о диагнозе и лечении, а также передать суду соответствующие медицинские записи.

Помимо обследования у офтальмолога, в заявлении просят обеспечить надлежащие медицинские условия и разрешить Бушре Биби получать помощь у ее личных врачей. Она отбывает семилетний срок по делу о коррупции на 190 млн фунтов стерлингов. В декабре 2025 года ее также приговорили к 17 годам лишения свободы по делу Toshakhana-2, касавшемуся приобретения дорогого ювелирного набора, подаренного Имрану Хану наследным принцем Саудовской Аравии во время его визита в мае 2021 года.

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Заявления адвоката о состоянии зрения

Адвокат Имрана Хана, барристер Салман Сафдар, представил суду письменные показания о встрече с Ханом и Бушрой Биби в тюрьме Адиала 2 ноября. По его словам, встреча продолжалась около 40 минут, а Бушра Биби была в очень темных очках.

Сафдар заявил, что после того, как она сняла очки по просьбе Хана и адвоката, ее состояние выглядело крайне тревожным. По его словам, Бушра Биби сообщила, что не переносит солнечный и искусственный свет и не может открывать глаза без защитных очков.

По словам Бушры Биби, врачи диагностировали у нее зрелую катаракту и посоветовали провести еще одну операцию на глазу примерно 15 ноября. Первая операция на глазу состоялась 18 апреля, после чего ее вернули в тюрьму Адиала. Как сообщил адвокат, она также выразила недовольство гигиеническими условиями в тюрьме и медицинской помощью, которую там получает.

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