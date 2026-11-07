Бушра Бібі просить суд дозволити лікування в обраних нею лікарів — Dawn

У Пакистані дружина колишнього прем’єр-міністра та засновника партії PTI Імрана Хана Бушра Бібі звернулася до Високого суду Ісламабада з проханням про термінове обстеження в офтальмолога. Вона також просить дозволити їй лікуватися у лікарів за власним вибором і власним коштом через занепокоєння щодо погіршення зору, повідомляє Dawn.

Клопотання до суду

Заяву до суду подано у межах розгляду апеляцій у справі про корупцію на 190 млн фунтів стерлінгів. У документі просять адміністрацію в’язниці Адіала підготувати новий вичерпний медичний звіт про стан Бушри Бібі, надати дані про діагноз і лікування, а також передати суду відповідні медичні записи.

Крім огляду офтальмологом, у заяві просять забезпечити належні медичні умови та дозволити Бушрі Бібі отримувати допомогу у її особистих лікарів. Вона відбуває семирічний термін у справі про корупцію на 190 млн фунтів стерлінгів. У грудні 2025 року її також засудили до 17 років ув’язнення у справі Toshakhana-2, що стосувалася придбання дорогого ювелірного набору, подарованого Імрану Хану спадкоємним принцом Саудівської Аравії під час його візиту у травні 2021 року.

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Заяви адвоката про стан зору

Адвокат Імрана Хана, баристер Салман Сафдар, подав до суду письмові свідчення про зустріч із Ханом та Бушрою Бібі у в’язниці Адіала 2 листопада. За його словами, зустріч тривала близько 40 хвилин, а Бушра Бібі була в дуже темних окулярах.

Сафдар заявив, що після того, як вона зняла окуляри на прохання Хана та адвоката, її стан виглядав вкрай тривожним. За його словами, Бушра Бібі повідомила, що не переносить сонячного й штучного світла та не може розплющувати очі без захисних окулярів.

За словами Бушри Бібі, лікарі діагностували їй зрілу катаракту і порадили провести ще одну операцію на оці приблизно 15 листопада. Перша операція на оці відбулася 18 квітня, після чого її повернули до в’язниці Адіала. Як повідомив адвокат, вона також висловила невдоволення гігієнічними умовами у в’язниці та медичною допомогою, яку там отримує.

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