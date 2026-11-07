Pomocnik Manchesteru United Carlos Baleba opuści kilka tygodni z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda, którego doznał we wtorkowym meczu z Romą, zakończonym zwycięstwem 3:2. Poinformował o tym Michael Carrick, podaje The Guardian.

Według Carricka Baleba na pewno nie zagra w tym tygodniu i nie wróci przed przerwą reprezentacyjną, która rozpoczyna się w poniedziałek. 22-letni Kameruńczyk przeszedł latem do Manchesteru United z Brighton za 70 mln funtów. Przed kontuzją rozegrał siedem meczów, a po raz pierwszy wystąpił 10 października po powrocie do zdrowia po problemie z kostką.

Carrick przekazał również, że Patrick Dorgu, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w reprezentacji Danii podczas poprzedniej przerwy reprezentacyjnej, trenował z zespołem na początku tygodnia. Jego udział w meczu w weekend nie został jeszcze przesądzony.

Carrick o odbudowie klubu

Przed domowym meczem z Aston Villą Carricka zapytano, czy może osiągnąć na Old Trafford standardy Alexa Fergusona, od którego nominacji na trenera United minęło 40 lat. Odpowiedział, że jest to możliwe, ale podkreślił, że sukces wymaga czasu i stopniowego budowania zespołu. Manchester United zajmuje obecnie 17. miejsce i wyprzedza strefę spadkową jedynie dzięki różnicy bramek.

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Donnarumma zachowa miejsce w składzie

Enzo Maresca wsparł bramkarza Manchesteru City Gianluigiego Donnarummę po błędach w ostatnich meczach. W tym sezonie golkiper popełnił trzy błędy, które doprowadziły do utraty goli, w tym w meczu z RB Lipsk, gdy źle wybrał pozycję. Maresca stwierdził, że Donnarumma zachowa miejsce w składzie na sobotni wyjazdowy mecz z Nottingham Forest.

Trener zaznaczył, że Włoch jest świadomy własnych błędów, a jednocześnie notuje ważne interwencje. Manchester City przystępuje do spotkania po dwóch kolejnych porażkach w Premier League. Obrońca Nico O'Reilly jest dostępny dla zespołu, ale nie znalazł się w kadrze Anglii z powodu niepełnej gotowości po problemach z plecami.

Arsenal i Aston Villa

Mikel Arteta zwrócił uwagę na dążenie Declana Rice'a do doskonalenia swojej gry. Pomocnik Arsenalu zaliczył w tym sezonie pięć asyst w Premier League — najwięcej ze wszystkich zawodników — a także strzelił gola w Lidze Mistrzów. Rice znalazł się w gronie pięciu piłkarzy Arsenalu powołanych do reprezentacji Anglii przez Thomasa Tuchela.

Unai Emery potwierdził rozmowy z Aston Villą dotyczące nowego kontraktu i wzmocnienia długoterminowego projektu klubu. Obecna umowa trenera obowiązuje do 2029 roku. Poinformował o pozytywnym spotkaniu z prezesem klubu Nassefem Sawirisem, podczas którego omawiano rozwój Villi, w tym zwiększenie budżetu, przychodów oraz plany budowy nowej trybuny na Villa Park.

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