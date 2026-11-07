曼联中场卡洛斯·巴莱巴因在周二对阵罗马、以3比2获胜的比赛中遭遇腿后肌伤势，将缺席数周。迈克尔·卡里克表示，据《卫报》报道。

卡里克表示，巴莱巴肯定不会在本周出场，也不会在周一开始的国际比赛日间歇期前复出。这名22岁的喀麦隆球员今夏以7000万英镑从布莱顿加盟曼联。在受伤前，他出战了7场比赛，并在从脚踝问题中恢复后于10月10日首次出场。

卡里克还表示，帕特里克·多尔古在上一个国际比赛日间歇期随丹麦国家队时遭遇腿后肌伤势，本周初已与球队一同训练。他能否参加周末比赛尚未确定。

卡里克谈俱乐部复兴

在主场对阵阿斯顿维拉之前，卡里克被问及，他是否能在老特拉福德达到亚历克斯·弗格森的标准；弗格森被任命为曼联主教练至今已40年。他回答说这是可能的，但强调成功需要时间和循序渐进地建设球队。目前，曼联排名第17位，仅凭净胜球领先降级区。

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多纳鲁马将保住队内位置

恩佐·马雷斯卡在近期比赛出现失误后支持曼城门将詹路易吉·多纳鲁马。本赛季，这名门将出现了3次导致失球的失误，其中包括对阵RB莱比锡时站位选择不佳。马雷斯卡表示，多纳鲁马将在周六客场对阵诺丁汉森林的比赛中保住队内位置。

这名教练指出，这位意大利人意识到自己的错误，同时也作出了重要扑救。曼城在英超遭遇两连败后迎来这场比赛。后卫尼科·奥赖利可供球队使用，但由于背部问题后尚未完全恢复，他没有入选英格兰国家队名单。

阿森纳和阿斯顿维拉

米克尔·阿尔特塔称赞德克兰·赖斯不断提升自己比赛水平的意愿。这名阿森纳中场本赛季在英超送出5次助攻，是所有球员中最多的，并且还在欧冠中进球。赖斯是被托马斯·图赫尔征召入英格兰国家队的5名阿森纳球员之一。

乌奈·埃梅里确认，他正与阿斯顿维拉就新合同以及加强俱乐部长期项目进行谈判。这名教练现有合同有效期至2029年。他表示，自己与俱乐部主席纳赛夫·萨维里斯举行了一次积极的会面，双方讨论了维拉的发展，包括增加预算、收入，以及在维拉公园建设新看台的计划。

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