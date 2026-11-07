Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Карлос Балеба пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра, полученной во вторничном матче против «Ромы», который завершился победой со счётом 3:2. Об этом заявил Майкл Каррик, сообщает The Guardian.

По словам Каррика, Балеба точно не сыграет на этой неделе и не вернётся до международной паузы, которая начинается в понедельник. 22-летний камерунец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Брайтона» летом за 70 млн фунтов стерлингов. До травмы он провёл семь матчей, впервые сыграв 10 октября после восстановления от проблемы с лодыжкой.

Каррик также сообщил, что Патрик Доргу, получивший травму задней поверхности бедра в составе сборной Дании во время предыдущей международной паузы, тренировался с командой в начале недели. Его участие в матче на выходных пока не определено.

Каррик о восстановлении клуба

Перед домашней игрой с «Астон Виллой» Каррика спросили, может ли он достичь на «Олд Траффорд» стандартов Алекса Фергюсона, с назначения которого тренером «Юнайтед» прошло 40 лет. Он ответил, что это возможно, но подчеркнул: успех требует времени и постепенного построения команды. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 17-е место и опережает зону вылета только по разнице мячей.

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Доннарумма сохранит место в составе

Энцо Мареска поддержал вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму после ошибок в недавних матчах. В этом сезоне голкипер допустил три ошибки, приведшие к голам, в том числе в матче против «РБ Лейпциг», когда неудачно выбрал позицию. Мареска заявил, что Доннарумма сохранит место в составе на выездной матч с «Ноттингем Форест» в субботу.

Тренер отметил, что итальянец осознаёт собственные ошибки, одновременно совершая важные сейвы. «Манчестер Сити» подходит к игре после двух подряд поражений в Премьер-лиге. Защитник Нико О'Райли доступен команде, однако не попал в состав сборной Англии из-за неполной готовности после проблем со спиной.

«Арсенал» и «Астон Вилла»

Микель Артета отметил стремление Деклана Райса совершенствовать свою игру. Полузащитник «Арсенала» отдал пять результативных передач в Премьер-лиге в этом сезоне — больше всех среди игроков, — а также забил в Лиге чемпионов. Райс вошёл в число пяти футболистов «Арсенала», вызванных Томасом Тухелем в сборную Англии.

Унаи Эмери подтвердил переговоры с «Астон Виллой» по поводу нового контракта и укрепления долгосрочного проекта клуба. Действующее соглашение тренера рассчитано до 2029 года. Он сообщил о позитивной встрече с председателем клуба Нассефом Савирисом, во время которой обсуждалось развитие «Виллы», в том числе увеличение бюджета, доходов и планы строительства новой трибуны на «Вилла Парк».

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