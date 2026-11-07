Власти Аргентины готовят масштабные меры безопасности к визиту Папы Льва XIV, который должен прибыть в страну в воскресенье. В Буэнос-Айресе для охраны мероприятий планируют привлечь 19 тысяч сотрудников полиции и других служб правопорядка, сообщает Interia.

Выходные дни из-за визита понтифика

В связи с поездкой понтифика власти объявили выходные дни. Понедельник будет нерабочим днем по всей стране: в этот день Лев XIV должен отслужить мессу на площади перед Памятником испанцам в Буэнос-Айресе. Вторник объявлен выходным в провинции Кордова и в Буэнос-Айресе, а среда — в провинции Буэнос-Айрес, где расположен город Лухан.

По данным телеканала TN, количество запросов на проживание на гостиничных платформах в Кордове и Лухане выросло на 400–500%. В Лухане стоимость ночевки для четырех человек поднялась до 900–2000 долларов за ночь.

Операция безопасности в трех юрисдикциях

Министр общественной безопасности Алехандра Монтеолива назвала подготовку крупнейшей операцией безопасности в истории Аргентины. По ее словам, она охватит три юрисдикции, три аэропорта, 11 закрытых мероприятий и три массовых события, на которых ожидается до 7 миллионов участников.

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В Буэнос-Айресе также мобилизуют 28 машин скорой помощи и 120 медиков. Для оперативного передвижения сквозь толпу предусмотрены десять медиков на мотоциклах и экипаж вертолета.

Ожидание миллионов участников

По результатам одного из опросов, 16,5% респондентов заявили о намерении посетить встречи с Папой. В масштабах страны это составило бы около 7,5 миллиона человек, которые могут посетить публичные мероприятия в Буэнос-Айресе, Кордове и Лухане. Еще 34% опрошенных не определились, поедут ли на мероприятия.

Намерение увидеть понтифика выражали не только католики: об этом заявили 13% опрошенных протестантов и более 7% людей без религиозной принадлежности. Визит станет первым приездом Папы в Аргентину с 1987 года, когда страну посетил Иоанн Павел II. Перед Аргентиной Лев XIV начал поездку по Южной Америке с Уругвая, а в среду должен отправиться в Перу, где будет находиться до 16 ноября.

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