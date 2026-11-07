阿根廷当局正在为教皇利奥十四世访问该国准备大规模安保措施，他预计将于周日抵达。布宜诺斯艾利斯计划调动1.9万名警察及其他执法人员为相关活动提供安保，Interia报道。

因教宗访问安排休息日

由于教宗此次行程，当局宣布安排休息日。周一将是全国非工作日：利奥十四世当天预计将在布宜诺斯艾利斯西班牙人纪念碑前的广场举行弥撒。周二被宣布为科尔多瓦省和布宜诺斯艾利斯的休息日，周三则为布宜诺斯艾利斯省的休息日，卢汉市位于该省。

据TN电视台报道，科尔多瓦和卢汉酒店平台上的住宿咨询量增长了400%至500%。在卢汉，四人每晚住宿费用已升至900至2000美元。

跨三个辖区的安保行动

公共安全部长亚历杭德拉·蒙特奥利瓦称，这一准备工作是阿根廷历史上规模最大的安保行动。她表示，行动将覆盖三个辖区、三个机场、11场封闭活动和三场大型活动，预计参与人数最多可达700万。

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布宜诺斯艾利斯还将调动28辆救护车和120名医护人员。为在拥挤人群中快速通行，计划安排10名骑摩托车的医护人员和一个直升机机组。

预计数百万参与者到场

根据一项调查结果，16.5%的受访者表示打算参加与教皇会面的活动。按全国规模计算，这将意味着约750万人可能参加在布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和卢汉举行的公开活动。另有34%的受访者尚未决定是否前往参加活动。

表达希望见到教宗意愿的不仅是天主教徒：13%的受访新教徒和超过7%的无宗教归属人士也作出了这一表示。此次访问将是自1987年若望·保禄二世访问该国以来，教皇首次访问阿根廷。在前往阿根廷之前，利奥十四世从乌拉圭开始了南美之行，并计划于周三前往秘鲁，在那里停留至11月16日。

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