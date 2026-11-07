В Южной Корее члены профсоюза сталелитейной компании Posco отклонили предварительное соглашение с руководством об оплате труда на этот год. Против предложения на голосовании высказались 51,69% участников, что оставило стороны без согласованного решения после многомесячных переговоров, сообщает Korea Herald.

Что предусматривало соглашение

Компания и профсоюз достигли предварительной договоренности 30 октября после серии интенсивных переговоров. Пакет предусматривал повышение базовой зарплаты на 2,6%, единовременную премию в размере 6 млн вон — около 4 400 долларов — и повышение на три ступени в системе карьерного продвижения.

Также предлагались праздничные выплаты в размере 2 млн вон и 20% базовой зарплаты. Долю от базовой зарплаты планировалось увеличить до 30% в 2028 году. Договоренность включала более высокие надбавки за сменную работу, проживание и техническое обслуживание, а также расширение медицинского покрытия.

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Переговоры продолжались с июня

Стороны начали переговоры о зарплатах 16 июня и провели около 30 раундов консультаций. Им не удалось согласовать ключевые условия компенсаций, а в сентябре профсоюз провел две частичные забастовки.

Перед заключением предварительного соглашения профсоюз угрожал третьей забастовкой. Представитель профсоюза отметил, что из-за преобладания голосов против его руководству необходимо готовиться к новым переговорам. В Posco заявили, что руководство стремится продолжать диалог с учетом текущих условий ведения бизнеса и настроений работников, чтобы достичь приемлемой для обеих сторон договоренности.

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