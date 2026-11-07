W Korei Południowej członkowie związku zawodowego w firmie stalowej Posco odrzucili wstępne porozumienie z kierownictwem w sprawie wynagrodzeń na ten rok. Przeciw propozycji zagłosowało 51,69% uczestników, co pozostawiło strony bez uzgodnionego rozwiązania po miesiącach negocjacji, informuje Korea Herald.

Co przewidywało porozumienie

Firma i związek zawodowy osiągnęły wstępne porozumienie 30 października po serii intensywnych negocjacji. Pakiet przewidywał podwyżkę wynagrodzenia podstawowego o 2,6%, jednorazową premię w wysokości 6 mln wonów — około 4 400 dolarów — oraz awans o trzy szczeble w systemie rozwoju kariery.

Proponowano również świadczenia świąteczne w wysokości 2 mln wonów i 20% wynagrodzenia podstawowego. Udział wynagrodzenia podstawowego miał wzrosnąć do 30% w 2028 roku. Porozumienie obejmowało wyższe dodatki za pracę zmianową, zakwaterowanie i konserwację, a także rozszerzenie opieki medycznej.

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Negocjacje trwały od czerwca

Strony rozpoczęły negocjacje płacowe 16 czerwca i przeprowadziły około 30 rund konsultacji. Nie udało im się uzgodnić kluczowych warunków wynagrodzeń, a we wrześniu związek przeprowadził dwa częściowe strajki.

Przed zawarciem wstępnego porozumienia związek zagroził trzecim strajkiem. Przedstawiciel związku zaznaczył, że ze względu na przewagę głosów przeciw jego kierownictwo musi przygotować się do nowych negocjacji. Posco oświadczyło, że kierownictwo dąży do kontynuowania dialogu z uwzględnieniem obecnych warunków prowadzenia działalności i nastrojów pracowników, aby osiągnąć porozumienie akceptowalne dla obu stron.

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