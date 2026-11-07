在韩国，钢铁企业Posco的工会成员否决了与管理层就本年度薪酬达成的初步协议。51.69%的参与者在投票中反对该提议，使双方在历经数月谈判后仍未达成一致决定，《韩国先驱报》报道。

协议包括什么内容

经过一系列密集谈判后，公司与工会于10月30日达成初步协议。该方案包括基本工资上调2.6%、一次性发放600万韩元奖金——约合4,400美元——以及在职业晋升体系中上调三级。

此外还提议发放200万韩元和基本工资20%的节日补贴。基本工资所占比例计划于2028年提高至30%。该协议还包括提高轮班工作、住宿和维护补贴，以及扩大医疗保障范围。

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谈判自6月持续进行

双方于6月16日启动工资谈判，并进行了约30轮磋商。双方未能就关键薪酬条件达成一致，工会于9月举行了两次部分罢工。

在达成初步协议之前，工会曾威胁举行第三次罢工。工会代表指出，由于反对票占多数，其领导层需要为新一轮谈判做准备。Posco表示，管理层希望在考虑当前商业经营条件和员工情绪的基础上继续对话，以达成双方均可接受的协议。

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