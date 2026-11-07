Члени профспілки Posco відхилили угоду про оплату праці — Korea Herald

У Південній Кореї члени профспілки сталеливарної компанії Posco відхилили попередню угоду з керівництвом щодо оплати праці на цей рік. Проти пропозиції на голосуванні висловилися 51,69% учасників, що залишило сторони без узгодженого рішення після багатомісячних переговорів, повідомляє Korea Herald.

Що передбачала угода

Компанія та профспілка досягли попередньої домовленості 30 жовтня після серії інтенсивних переговорів. Пакет передбачав підвищення базової зарплати на 2,6%, одноразову премію у розмірі 6 млн вон — близько 4 400 доларів — і підвищення на три ступені в системі кар’єрного просування.

Також пропонували святкові виплати у 2 млн вон і 20% базової зарплати. Частку від базової зарплати мали збільшити до 30% у 2028 році. Домовленість включала вищі надбавки за змінну роботу, проживання та технічне обслуговування, а також розширення медичного покриття.

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Переговори тривали з червня

Сторони почали переговори про зарплати 16 червня та провели близько 30 раундів консультацій. Їм не вдалося узгодити ключові умови компенсацій, а у вересні профспілка провела два часткові страйки.

Перед укладенням попередньої угоди профспілка погрожувала третім страйком. Представник профспілки зазначив, що через переважання голосів проти її керівництву необхідно готуватися до нових переговорів. У Posco заявили, що керівництво прагне продовжувати діалог з урахуванням поточних умов ведення бізнесу та настроїв працівників, щоб досягти прийнятної для обох сторін домовленості.

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