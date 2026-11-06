В Парагвае Сенат начал процедуру импичмента президента Сантьяго Пеньи на фоне банковского кризиса вокруг Ueno Bank. До этого совместное заседание Сената и Палаты депутатов потеряло кворум во время рассмотрения поданного Пеньей заявления об отставке. Представители правящей партии «Колорадо» покинули зал заседаний, сообщает Der Spiegel.

Сенат вызвал президента

Палата депутатов единогласно инициировала процедуру импичмента из-за банковского кризиса вокруг цифрового банка Ueno. После прерванного заседания по вопросу отставки Сенат открыл производство и вызвал действующего главу государства на слушания.

Пенья заявил в социальной сети X, что примет участие в процедуре и будет защищаться. По его словам, он будет сотрудничать с компетентными органами, чтобы выяснить обстоятельства дела. Ранее в видеообращении президент пообещал закон, который должен как можно скорее вернуть вкладчикам причитающиеся им средства. В заявлении об отставке он попросил прощения, если допустил ошибку.

Банковский кризис и расследования

У здания Конгресса в Асунсьоне несколько сотен человек протестовали против Пеньи и требовали его наказания. Участники акции обвиняют президента в разделённой ответственности за банкротство Ueno Bank. Пенья ранее отвергал обвинения в возможном конфликте интересов.

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По данным издания, до марта 2025 года Пенья имел деловые связи с Grupo Vázquez, которой принадлежит Ueno Bank. В четверг Генеральная прокуратура начала несколько расследований в отношении президента. Они касаются надзора за банком, процедуры его урегулирования и предоставления государственных средств финансовому учреждению.

На этой неделе центральный банк начал процедуру урегулирования в отношении Ueno Bank после того, как показатель достаточности его капитала опустился ниже половины установленного минимума. Клиенты банка временно не имели доступа к счетам. Банк сообщал, что в первом квартале года у него было 2,8 миллиона клиентов — около 60% взрослого населения страны. Через его счета также проводились пенсионные выплаты.

Прокуратура подтвердила задержание руководителей Ueno Bank. Глава центрального банка Карлос Карвальо покинул должность; ему также вменяли возможный конфликт интересов из-за его предыдущей руководящей работы в цифровом банке. Об отставке также объявил министр внутренних дел Энрике Риера. Центральный банк сообщил о начале выплат гарантийных средств вкладчикам Ueno Bank.

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