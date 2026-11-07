Суд по делам о гендерно обусловленном насилии в Харипуре, Пакистан, приговорил мужчину к 25 годам строгого лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девочки. Также ему назначили семь лет лишения свободы по статье 53 закона о защите и благополучии детей провинции Хайбер-Пахтунхва.

Обстоятельства дела

По данным Dawn, 8 июля 2020 года девочку, которая некоторое время считалась пропавшей без вести, нашли возле ее дома в районе Мохалла-Дарбанд поселка Халабат. Она плакала и истекала кровью.

Ребенок рассказал родителям об инциденте. Соседи идентифицировали подозреваемого по записям камер видеонаблюдения. Полиция Халабат-Тауншипа задержала мужчину и зарегистрировала дело по статье 376 Уголовного кодекса Пакистана и статье 53 закона о защите детей провинции Хайбер-Пахтунхва.

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Приговор суда

После шестилетнего судебного разбирательства судья Шах Фейсал назначил осужденному 25 лет строгого лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч пакистанских рупий за изнасилование. По закону о защите детей ему также назначили семь лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рупий.

Суд применил положения статьи 382-B Уголовно-процессуального кодекса и постановил, что оба срока лишения свободы будут отбываться одновременно.

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