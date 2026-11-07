Sąd w Pakistanie orzekł jednocześnie 25 i 7 lat więzienia — Dawn

Sąd ds. przemocy ze względu na płeć w Haripurze w Pakistanie skazał mężczyznę na 25 lat ciężkiego więzienia za zgwałcenie małoletniej dziewczynki. Otrzymał również siedem lat więzienia na podstawie artykułu 53 ustawy o ochronie i dobrobycie dzieci prowincji Chajber Pasztunchwa.

Okoliczności sprawy

Według Dawn, 8 lipca 2020 roku dziewczynkę, która przez pewien czas była uznawana za zaginioną, znaleziono w pobliżu jej domu w rejonie Mohalla Darband w miejscowości Khalabat. Płakała i krwawiła.

Dziecko opowiedziało rodzicom o incydencie. Sąsiedzi zidentyfikowali podejrzanego na podstawie nagrań z kamer monitoringu. Policja Khalabat Township zatrzymała mężczyznę i zarejestrowała sprawę na podstawie artykułu 376 pakistańskiego kodeksu karnego oraz artykułu 53 ustawy o ochronie dzieci prowincji Chajber Pasztunchwa.

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Wyrok sądu

Po sześcioletnim procesie sędzia Shah Faisal wymierzył skazanemu karę 25 lat ciężkiego więzienia oraz grzywnę w wysokości 200 tys. rupii pakistańskich za gwałt. Na podstawie ustawy o ochronie dzieci otrzymał również siedem lat więzienia i grzywnę w wysokości 100 tys. rupii.

Sąd zastosował przepisy artykułu 382-B kodeksu postępowania karnego i orzekł, że obie kary więzienia będą odbywane jednocześnie.

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