Dwóch członków Amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) poinformowało o samosądowych atakach na sikhijskie gurdwary w Indiach i wezwało władze USA do wywierania presji na Nowe Delhi w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Poinformował o tym The Hindu.

Oświadczenie Davida Andersona

Członek USCIRF David Anderson napisał w mediach społecznościowych, że w ciągu ostatnich kilku tygodni sikhijskie gurdwary w Indiach stawały się celem samosądowych ataków. Według niego podejmowano również próby skrzywdzenia przywódców religijnych. Nie podał szczegółów tych przypadków.

Anderson oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny powiązać pomoc w zakresie bezpieczeństwa z reakcją indyjskiego rządu na przemoc, która uniemożliwia ludziom korzystanie z wolności religii lub przekonań.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wezwanie do ochrony miejsc kultu

Inny członek USCIRF, Joe Grogan, oświadczył, że ataki na miejsca kultu w Indiach, w tym kościoły, gurdwary i meczety, podważają prawo do wolności religii lub przekonań zapisane w prawie międzynarodowym.

Wezwał rząd USA, aby nadal domagał się od Indii pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych takiej przemocy oraz ochrony miejsc kultu. Indie nazywają USCIRF stronniczą organizacją pozbawioną wiarygodności. Komisja została utworzona przez rząd USA w 1998 roku, a jej rekomendacje nie są wiążące dla Departamentu Stanu USA.

Czytaj nas na