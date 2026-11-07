W Turcji klub piłkarski Galatasaray poinformował, że nigeryjski napastnik Victor Osimhen ma przejść artroskopową operację lewego kolana. Zabieg zaplanowano na sobotę w szpitalu Maslak Acıbadem, informuje Premium Times Nigeria.

Kontuzja w meczu Ligi Mistrzów

Według klubu Osimhen doznał urazu lewego kolana w meczu Ligi Mistrzów UEFA przeciwko niemieckiemu Stuttgartowi. Badanie MRI wykazało wolne ciało w kolanie, po czym klub zaplanował operację. Zabieg ma wykonać klubowy lekarz Yener İnce.

Galatasaray wykluczył również 27-letniego napastnika ze składu na najbliższy krajowy mecz przeciwko Amed Sportif Faaliyetler.

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Pod znakiem zapytania mecze reprezentacji Nigerii

Z powodu operacji udział Osimhena w najbliższych meczach kwalifikacyjnych do Pucharu Narodów Afryki 2027 stanął pod znakiem zapytania. Nigeria ma podjąć Tanzanię w Uyo 13 listopada, a 17 listopada rozegrać wyjazdowy mecz rewanżowy.

We wrześniu napastnik opuścił już dwa pierwsze mecze kwalifikacyjne Nigerii z Madagaskarem i Gwineą Bissau z powodu urazu prawego mięśnia przywodziciela, którego doznał w meczu Galatasarayu przeciwko İstanbul Başakşehir. Klub nie podał jeszcze okresu rekonwalescencji po nowej operacji.

Nigeria występuje w grupie L razem z Tanzanią, Madagaskarem i Gwineą Bissau. Tanzania, która będzie gospodarzem turnieju finałowego wspólnie z Kenią i Ugandą, ma już zagwarantowane miejsce w Pucharze Narodów Afryki 2027.

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