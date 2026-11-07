В Турции футбольный клуб «Галатасарай» сообщил, что нигерийский форвард Виктор Осимхен должен пройти артроскопическую операцию на левом колене. Вмешательство запланировано на субботу в больнице Maslak Acıbadem, сообщает Premium Times Nigeria.

Травма в матче Лиги чемпионов

По информации клуба, Осимхен получил повреждение левого колена в матче Лиги чемпионов УЕФА против немецкого «Штутгарта». МРТ выявила свободное тело в колене, после чего клуб запланировал операцию. Процедуру должен провести клубный врач Йенер Индже.

«Галатасарай» также исключил 27-летнего нападающего из состава на ближайший внутренний матч против «Амед Спортив Фаалийәтлер».

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Под вопросом матчи сборной Нигерии

Из-за операции участие Осимхена в ближайших матчах отбора Кубка африканских наций 2027 года оказалось под вопросом. Сборная Нигерии должна принять Танзанию в Уйо 13 ноября, а 17 ноября провести выездной матч-ответ.

В сентябре нападающий уже пропустил два стартовых отборочных матча Нигерии против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау из-за травмы правой приводящей мышцы, полученной в игре «Галатасарая» против «Истанбул Башакшехира». Срок восстановления после новой операции клуб пока не назвал.

Нигерия выступает в группе L вместе с Танзанией, Мадагаскаром и Гвинеей-Бисау. Танзания, которая примет финальный турнир вместе с Кенией и Угандой, уже имеет гарантированное место на Кубке африканских наций 2027 года.

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