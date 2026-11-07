土耳其足球俱乐部加拉塔萨雷表示，尼日利亚前锋维克托·奥斯梅恩将接受左膝关节镜手术。手术计划于周六在Maslak Acıbadem医院进行，Premium Times Nigeria报道。

欧冠比赛中受伤

据俱乐部消息，奥斯梅恩在对阵德国斯图加特的欧足联冠军联赛比赛中左膝受伤。核磁共振检查发现其膝盖内有游离体，随后俱乐部安排了手术。该手术将由俱乐部医生耶内尔·因杰实施。

加拉塔萨雷还将这名27岁的前锋排除在即将对阵阿梅德体育活动俱乐部的国内比赛阵容之外。

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尼日利亚国家队比赛成疑

由于手术，奥斯梅恩能否参加即将进行的2027年非洲国家杯预选赛比赛成疑。尼日利亚将于11月13日在乌约主场迎战坦桑尼亚，并于11月17日进行客场次回合比赛。

9月，这名前锋因在加拉塔萨雷对阵伊斯坦布尔巴萨克赛尔的比赛中右侧内收肌受伤，已经缺席了尼日利亚对阵马达加斯加和几内亚比绍的两场首轮预选赛。俱乐部尚未公布此次手术后的恢复时间。

尼日利亚与坦桑尼亚、马达加斯加和几内亚比绍同处L组。坦桑尼亚将与肯尼亚和乌干达共同主办决赛阶段赛事，并且已确保获得2027年非洲国家杯参赛资格。

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