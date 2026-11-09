W USA firma robotyczna Machina otrzymała kontrakt o wartości 9 mln dolarów na stworzenie systemu kontenerowego do zrobotyzowanej produkcji płatowców dronów LUCAS. W ramach 18-miesięcznej umowy firma ma udowodnić, że jej kompleks RoboCraftsman jest zdolny wytwarzać takie płatowce w rozmieszczonych lokalizacjach, informuje The War Zone.

Dwie fabryki kontenerowe

Machina początkowo planuje rozmieścić tak zwane Edge Factories w dwóch lokalizacjach na kontynentalnym terytorium USA. Następnie system ma zostać dostosowany do rozmieszczenia za granicą, w tym w Kuwejcie. Każda Edge Factory będzie składać się z jednej lub dwóch komórek produkcyjnych RoboCraftsman. System RoboCraftsman jest składany i transportowany w dwóch standardowych kontenerach ISO 668.

Zainstalowany kompleks o wymiarach 20 na 36 stóp i masie 120 tys. funtów ma dwa ramiona robotyczne. Formują one metalowy płatowiec zgodnie z określonymi parametrami, w tym ładunkiem użytecznym i zasięgiem lotu. Według założyciela i dyrektora generalnego Machina Eda Mehra firma wybrała metal zamiast kompozytów ze względu na jego dostępność, niższy koszt i możliwość automatyzacji obróbki.

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Terminy i koszt

Na warunkach obecnego kontraktu jedna komórka produkcyjna może wyprodukować jeden płatowiec LUCAS w ciągu dwóch do pięciu dni, zależnie od jego rozmiaru, powiedział Mehr. Do produkcji na dużą skalę z dziesięcioma lub większą liczbą komórek potrzebny będzie osobny kontrakt. Oszacował koszt 12-stopowego płatowca na 15–40 tys. dolarów, zależnie od złożoności konstrukcji.

Machina wyprodukowała już sześciostopowy model LUCAS w połowie skali, który testowano w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Podczas pierwszych testów wystąpiły problemy ze stabilnością przy bocznym wietrze, dlatego firma zmieniła położenie silnika. Według Mehra opracowanie kolejnej wersji konstrukcji może potrwać do trzech miesięcy.

LUCAS to skrót od Low-Cost Uncrewed Combat Attack System — taniego bezzałogowego bojowego systemu uderzeniowego. The War Zone zauważa, że Pentagon rozwija koncepcję mobilnej produkcji dronów i komponentów, aby zmniejszyć zależność od tradycyjnych łańcuchów dostaw.

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