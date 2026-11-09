在美国，机器人公司Machina获得了一份价值900万美元的合同，用于打造一套集装箱化系统，以机器人方式生产LUCAS无人机机体。根据这项为期18个月的协议，该公司必须证明其RoboCraftsman系统能够在已部署地点制造此类机体，The War Zone报道。

两座集装箱工厂

Machina最初计划在美国本土的两个地点部署所谓的Edge Factories。此后，该系统将被调整为可在海外部署，包括在科威特。每座Edge Factory将由一个或两个RoboCraftsman生产单元组成。RoboCraftsman系统可组装并装运在两个标准ISO 668集装箱中。

安装后的系统尺寸为20英尺乘36英尺，重量为12万磅，配有两只机械臂。它们根据设定参数形成金属机体，包括有效载荷和飞行航程。Machina创始人兼首席执行官埃德·梅尔表示，公司选择金属而非复合材料，是因为金属更易获得、成本更低，并且可以实现加工自动化。

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时间与成本

梅尔表示，根据当前合同，一套生产单元可在两至五天内制造一架LUCAS机体，具体取决于其尺寸。要实现配备十个或更多生产单元的大规模生产，还需要另一份合同。他估计，一架12英尺机体的成本为1.5万至4万美元，取决于设计的复杂程度。

Machina已制造出一架六英尺的半比例LUCAS模型，并在加利福尼亚州的爱德华兹空军基地进行了测试。在最初的测试中，出现了侧风稳定性问题，因此公司改变了发动机的位置。梅尔称，开发下一版设计可能需要长达三个月。

LUCAS是Low-Cost Uncrewed Combat Attack System的缩写，即低成本无人战斗攻击系统。The War Zone指出，五角大楼正在发展无人机及零部件移动生产的概念，以减少对传统供应链的依赖。

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