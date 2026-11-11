台湾启动全球无人机联盟GUARD——《台北时报》

台湾宣布启动“全球韧性与民主无人飞行器联盟”（GUARD）。该倡议旨在促进技术交流，并在无人机领域建立安全的供应链。

据《台北时报》报道，该联盟将以全球无人机学院及现有双边合作机制为基础建立。台湾外交部无人机外交工作组负责人江镇伟表示，GUARD将重点关注供应链联系、国际认证、职业教育与培训、国际竞赛以及推广行业展览。

制造商进入国际市场

江镇伟表示，台湾希望通过GUARD扩大本地无人机制造商进入国际市场的渠道，并帮助保护面向民主国家的具备韧性且可靠的无人飞行器生态系统。

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10月30日，台湾国防工业发展协会与全球无人机学院举办了台湾国际无人机论坛。该活动也标志着学院正式开幕。包括副总统萧美琴、外交部长林佳龙以及捷克众议院前议长马克塔·佩卡罗娃·阿达莫娃在内的350多名官员、学者和业界代表参加了活动。

与欧洲伙伴合作

论坛参与者讨论了关键部件、供应链合作和技术创新。林佳龙出席了学院与其合作伙伴之间谅解备忘录的签署仪式，合作伙伴包括国营中山科学技术研究院和波兰无人系统商会。这些协议涉及供应联系、技术交流和职业教育。

在柏林安全会议上，台湾代表团强调，台湾有潜力参与欧洲为建立安全可靠的无人飞行器供应链所作的努力。代表们提及台湾在半导体制造、信息和通信技术以及精密机械工程方面的优势。

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