Tajwan uruchamia globalny sojusz dronowy GUARD — Taipei Times

Tajwan ogłosił uruchomienie Globalnego Sojuszu Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz Odporności i Demokracji — GUARD. Inicjatywa ma wspierać wymianę technologii oraz tworzenie bezpiecznych łańcuchów dostaw w sektorze dronów.

Jak informuje Taipei Times, sojusz będzie tworzony na bazie Globalnej Akademii UAV oraz istniejących dwustronnych formatów współpracy. Jiang Zhenwei, szef grupy roboczej tajwańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. dyplomacji dronowej, oświadczył, że GUARD skoncentruje się na powiązaniach w łańcuchach dostaw, międzynarodowej certyfikacji, edukacji i szkoleniach zawodowych, międzynarodowych zawodach oraz promowaniu targów branżowych.

Wejście producentów na rynek międzynarodowy

Według Jianga, za pośrednictwem GUARD Tajwan dąży do rozszerzenia dostępu lokalnych producentów dronów do rynków międzynarodowych oraz do pomocy w ochronie odpornego i niezawodnego ekosystemu UAV dla państw demokratycznych.

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30 października Tajwańskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemysłu Obronnego oraz Globalna Akademia UAV zorganizowały Tajwańskie Międzynarodowe Forum Dronów. Wydarzenie było także oficjalnym otwarciem akademii. Wzięło w nim udział ponad 350 urzędników, naukowców i przedstawicieli branży, w tym wiceprezydentka Hsiao Bi-khim, minister spraw zagranicznych Lin Chia-lung oraz była przewodnicząca Izby Poselskiej Czech Markéta Pekarová Adamová.

Współpraca z europejskimi partnerami

Uczestnicy forum omówili kluczowe komponenty, współpracę w łańcuchach dostaw oraz innowacje technologiczne. Lin był obecny przy podpisaniu memorandum między akademią a jej partnerami, wśród których znalazły się państwowy Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan oraz Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Porozumienia dotyczą powiązań w dostawach, wymiany technologicznej oraz edukacji zawodowej.

Podczas Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa tajwańska delegacja podkreślała potencjał Tajwanu do włączenia się w europejskie działania na rzecz tworzenia bezpiecznych i niezawodnych łańcuchów dostaw UAV. Przedstawiciele wskazywali na mocne strony kraju w produkcji półprzewodników, technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz inżynierii precyzyjnej.

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