Тайвань запускает глобальный альянс беспилотников GUARD — Taipei Times

Тайвань объявил о запуске Глобального альянса беспилотных летательных аппаратов для устойчивости и демократии — GUARD. Инициатива должна способствовать обмену технологиями и созданию защищенных цепочек поставок в сфере беспилотников.

Как сообщает Taipei Times, альянс будет создаваться на основе Глобальной академии БПЛА и действующих двусторонних форматов сотрудничества. Руководитель рабочей группы МИД Тайваня по дроновой дипломатии Цзян Чжэньвей заявил, что GUARD сосредоточится на связях в цепочках поставок, международной сертификации, профессиональном образовании и обучении, международных соревнованиях и продвижении отраслевых выставок.

Выход производителей на международный рынок

По словам Цзяна, через GUARD Тайвань стремится расширить доступ местных производителей беспилотников к международным рынкам и помочь защитить устойчивую и надежную экосистему БПЛА для демократических государств.

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30 октября Тайваньская ассоциация развития оборонной промышленности и Глобальная академия БПЛА провели Тайваньский международный форум дронов. Мероприятие также стало официальным открытием академии. В нем приняли участие более 350 должностных лиц, ученых и представителей отрасли, в том числе вице-президент Сяо Би-ким, министр иностранных дел Линь Цзя-лун и бывшая председатель Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова.

Сотрудничество с европейскими партнерами

Участники форума обсудили критически важные компоненты, кооперацию в цепочках поставок и технологические инновации. Линь присутствовал при подписании меморандумов между академией и ее партнерами, среди которых государственный Национальный институт науки и технологий Чжуншань и Польская палата беспилотных систем. Договоренности касаются связей в поставках, технологического обмена и профессионального образования.

На Берлинской конференции по безопасности тайваньская делегация подчеркивала потенциал Тайваня присоединиться к европейским усилиям по созданию безопасных и надежных цепочек поставок БПЛА. Представители ссылались на сильные стороны страны в производстве полупроводников, информационно-коммуникационных технологиях и точном машиностроении.

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