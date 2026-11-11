巴基斯坦在米扬瓦利市附近的恰希玛-5核电站场址安装了一座穹顶。总理夏巴兹·谢里夫在相关仪式上发表讲话，称该项目对为该国提供清洁电力和保障能源安全十分重要，《黎明报》报道。

计划于2030年投运

根据政府新闻稿，恰希玛-5的发电容量将达到1200兆瓦。预计该电站将于2030年9月开始发电。

安装防风雨穹顶意味着土建工程已经完成，内部建设和设备安装工作随之启动。夏巴兹·谢里夫表示，穹顶安装早于计划完成，并感谢参与该项目的巴基斯坦和中国工程师、技术人员及工人。

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核电的作用

总理指出，未来的电站应提供可靠且价格可负担的电力，不依赖进口燃料价格、阳光或风力。他还表示，作为一个易受气候变化影响的国家，巴基斯坦必须发展兼顾经济需求和环境保护的能源解决方案。

巴基斯坦原子能委员会主席拉贾·阿里·拉扎·安瓦尔表示，该国核电站的总发电能力为3530兆瓦，并可每年避免1500万吨二氧化碳排放。据他介绍，核电约占该国发电量的16.6%，在装机容量中的占比为8.6%，冬季其占比升至26%。

夏巴兹·谢里夫还感谢中国协助实施恰希玛-5项目，并称其为巴基斯坦在中国参与下建设的第七座核电站。

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