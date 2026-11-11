В Пакистане на площадке АЭС Чашма-5 возле города Мианвали установили купол. Премьер-министр Шехбаз Шариф выступил на церемонии по этому случаю и назвал проект важным для обеспечения страны чистой электроэнергией и энергетической безопасности, сообщает Dawn.

Запуск запланирован на 2030 год

Согласно правительственному пресс-релизу, Чашма-5 будет иметь генерирующую мощность 1200 МВт. Начать производство электроэнергии на станции ожидают в сентябре 2030 года.

Установка защищающего от погодных условий купола означает завершение гражданских строительных работ и начало внутреннего строительства и монтажа оборудования. Шехбаз Шариф заявил, что купол установили раньше графика, и поблагодарил пакистанских и китайских инженеров, техников и рабочих, трудившихся над проектом.

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Роль атомной генерации

Премьер-министр отметил, что будущая станция должна обеспечивать надежную и доступную электроэнергию, которая не зависит от цен на импортное топливо, солнечного света или ветра. Он также сказал, что Пакистан как страна, уязвимая к климатическим изменениям, должен развивать энергетические решения, сочетающие экономические потребности с защитой окружающей среды.

Председатель Комиссии по атомной энергии Пакистана Раджа Али Раза Анвар заявил, что атомные электростанции страны совокупно генерируют 3530 МВт электроэнергии и позволяют избегать 15 млн тонн выбросов углекислого газа ежегодно. По его словам, атомная генерация обеспечивает около 16,6% производства электроэнергии в стране при доле 8,6% в установленных мощностях, а зимой ее доля возрастает до 26%.

Шехбаз Шариф также поблагодарил Китай за помощь в реализации Чашмы-5, которую он назвал седьмой атомной электростанцией Пакистана, построенной при участии Китая.

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