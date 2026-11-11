W Pakistanie na terenie elektrowni jądrowej Chashma-5 w pobliżu miasta Mianwali zainstalowano kopułę. Premier Shehbaz Sharif przemawiał podczas uroczystości z tej okazji i nazwał projekt ważnym dla zapewnienia krajowi czystej energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego, informuje Dawn.

Uruchomienie zaplanowano na 2030 rok

Według rządowego komunikatu prasowego Chashma-5 będzie mieć moc wytwórczą 1200 MW. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w elektrowni jest oczekiwane we wrześniu 2030 roku.

Instalacja kopuły chroniącej przed warunkami atmosferycznymi oznacza zakończenie cywilnych prac budowlanych oraz rozpoczęcie budowy wewnętrznej i montażu wyposażenia. Shehbaz Sharif oświadczył, że kopułę zainstalowano przed terminem, i podziękował pakistańskim oraz chińskim inżynierom, technikom i pracownikom pracującym nad projektem.

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Rola energetyki jądrowej

Premier zaznaczył, że przyszła elektrownia ma zapewniać niezawodną i przystępną cenowo energię elektryczną, która nie zależy od cen importowanego paliwa, światła słonecznego ani wiatru. Powiedział również, że Pakistan, jako kraj podatny na zmiany klimatu, musi rozwijać rozwiązania energetyczne łączące potrzeby gospodarcze z ochroną środowiska.

Przewodniczący Komisji Energii Atomowej Pakistanu Raja Ali Raza Anwar oświadczył, że elektrownie jądrowe kraju łącznie wytwarzają 3530 MW energii elektrycznej i pozwalają uniknąć 15 mln ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Według niego energetyka jądrowa zapewnia około 16,6% produkcji energii elektrycznej w kraju przy udziale 8,6% w mocy zainstalowanej, a zimą jej udział wzrasta do 26%.

Shehbaz Sharif podziękował również Chinom za pomoc w realizacji Chashma-5, którą nazwał siódmą elektrownią jądrową Pakistanu zbudowaną przy udziale Chin.

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