В США робототехническая компания Machina получила контракт на 9 млн долларов на создание контейнерной системы для роботизированного производства планеров беспилотников LUCAS. В рамках 18-месячного соглашения компания должна доказать, что ее комплекс RoboCraftsman способен изготавливать такие планеры в развернутых локациях, сообщает The War Zone.

Две контейнерные фабрики

Сначала Machina планирует разместить так называемые Edge Factories в двух точках континентальной части США. В дальнейшем систему хотят приспособить для развертывания за рубежом, в частности в Кувейте. Каждая Edge Factory будет состоять из одной или двух производственных ячеек RoboCraftsman. Система RoboCraftsman собирается и перевозится в двух стандартных контейнерах ISO 668.

Установленный комплекс размером 20 на 36 футов и массой 120 тыс. фунтов имеет две роботизированные руки. Они формируют металлический планер в соответствии с заданными параметрами, включая полезную нагрузку и дальность полета. По словам основателя и генерального директора Machina Эда Мера, компания выбрала металл вместо композитов из-за его доступности, более низкой стоимости и возможности автоматизировать обработку.

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Сроки и стоимость

По условиям текущего контракта одна производственная ячейка может изготовить один планер LUCAS за два-пять дней в зависимости от его размера, заявил Мер. Для масштабного производства с десятью или более ячейками потребуется отдельный контракт. Он оценил стоимость 12-футового планера в 15–40 тыс. долларов в зависимости от сложности конструкции.

Machina уже изготовила шестифутовую полумасштабную модель LUCAS, которую испытывали на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Во время первых тестов возникли проблемы с устойчивостью к боковому ветру, поэтому компания изменила расположение двигателя. По словам Мера, разработка следующего варианта конструкции может занять до трех месяцев.

LUCAS расшифровывается как Low-Cost Uncrewed Combat Attack System — недорогая беспилотная боевая ударная система. The War Zone отмечает, что Пентагон развивает концепцию мобильного производства беспилотников и комплектующих, чтобы сократить зависимость от традиционных цепочек поставок.

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