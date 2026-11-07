Do parlamentu Kenii wniesiono projekt ustawy, który może zakazać produkcji, sprzedaży i promowania sziszy, a także przewiduje do 10 lat więzienia lub grzywnę do 5 mln kenijskich szylingów za naruszenie odpowiednich przepisów. Poinformował o tym Nation Kenya.

Inicjatorem projektu Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill, 2026 jest lider większości parlamentarnej Kimani Ichung’wah. Dokument został już wniesiony do pierwszego czytania. Jeśli zostanie przyjęty, Kenia stanie się czwartym krajem Afryki Wschodniej, który zakaże sziszy, po Ugandzie, Tanzanii i Rwandzie.

Kary za naruszenie zakazu

Projekt zmienia ustawę o kontroli tytoniu. Definiuje on sziszę jako wyrób tytoniowy, z aromatami lub bez nich, który może zawierać melasę, miód, glicerynę roślinną lub inne naturalne albo sztuczne aromaty.

Dokument zakazuje również zezwalania na palenie sziszy lub używanie saszetek nikotynowych, ich promowania, ułatwiania lub zachęcania do nich. Za naruszenie tych przepisów proponuje się karę grzywny do 5 mln kenijskich szylingów, pozbawienia wolności do 10 lat albo obie te kary.

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Nowe zasady dotyczące alkoholu i tytoniu

Projekt ustawy nie zakazuje produkcji tradycyjnego napoju chang’aa, lecz ustanawia nowe wymogi dotyczące jego pakowania. Napój proponuje się pakować w szklane butelki z zakrętką, której nie można ponownie użyć, oraz oznaczeniem zawierającym unikalny element zabezpieczający producenta.

Dokument przewiduje także cyfrowy system śledzenia wszystkich napojów alkoholowych produkowanych lub importowanych do kraju. Kimani Ichung’wah oświadczył, że system ma pomóc władzom ustalać pochodzenie alkoholu.

Osobno projekt ustawy proponuje zwiększenie sankcji za palenie w miejscach zakazanych: grzywnę do 100 tys. kenijskich szylingów oraz pozbawienie wolności do jednego roku. Taką samą maksymalną karę proponuje się wprowadzić dla sprzedawców paczek papierosów zawierających mniej niż 10 papierosów.

Stowarzyszenie Producentów Napojów Alkoholowych Kenii wezwało do wycofania projektu ustawy, twierdząc, że w obecnym kształcie może on doprowadzić do utraty tysięcy miejsc pracy i wzmocnić pozycję nielegalnych producentów alkoholu. Przed debatą w parlamencie dokument musi przejść procedurę konsultacji publicznych.

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