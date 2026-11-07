肯尼亚议会已提交一项法案，可能禁止水烟的生产、销售和推广，并规定违反相关条款者可被判处最高10年监禁或最高500万肯尼亚先令罚款。Nation Kenya对此进行了报道。

《2026年酒精饮料和毒品管制法律（修正）法案》的发起人是议会多数党领袖金马尼·伊春格瓦。该文件已提交一读。如果获得通过，肯尼亚将继乌干达、坦桑尼亚和卢旺达之后，成为第四个禁止水烟的东非国家。

违反禁令的处罚

该草案修改了烟草管制法。其中将水烟定义为一种含或不含香料的烟草制品，可含有糖蜜、蜂蜜、植物甘油或其他天然或人工香料。

该文件还禁止允许、推广、协助或鼓励吸食水烟或使用尼古丁袋。违反这些规定者拟面临最高500万肯尼亚先令罚款、最高10年监禁，或两种处罚并处。

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酒精和烟草的新规定

该法案并不禁止生产传统饮料chang’aa，但为其包装设立了新要求。拟要求该饮料采用玻璃瓶包装，配备无法重复使用的瓶盖，并带有制造商独特防伪元素的标签。

该文件还规定对所有在该国生产或进口的酒精饮料建立数字追踪系统。金马尼·伊春格瓦表示，该系统应帮助当局确定酒精的来源。

此外，法案拟提高在禁烟场所吸烟的处罚：最高罚款10万肯尼亚先令，最高监禁一年。对于销售每包少于10支香烟的商家，也拟实施同样的最高处罚。

肯尼亚酒精饮料制造商协会呼吁撤回该法案，称其以目前的形式可能导致数千个工作岗位流失，并加强非法酒精生产商的地位。在议会辩论前，该文件必须经过公众咨询程序。

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