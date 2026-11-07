В парламент Кении внесли законопроект, который может запретить производство, продажу и продвижение кальянов, а также предусматривает до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн кенийских шиллингов за нарушение соответствующих положений. Об этом сообщает Nation Kenya.

Инициатором законопроекта Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill, 2026 является лидер парламентского большинства Кимани Ичунгва. Документ уже внесли на первое чтение. Если его примут, Кения станет четвертой страной Восточной Африки, запретившей кальяны, после Уганды, Танзании и Руанды.

Наказания за нарушение запрета

Проект изменяет закон о контроле над табаком. В нем кальян определяется как табачное изделие с ароматизаторами или без них, которое может содержать патоку, мед, растительный глицерин или другие натуральные либо искусственные ароматизаторы.

Документ также запрещает разрешать, продвигать, содействовать или поощрять курение кальяна либо использование никотиновых пакетиков. За нарушение этих положений предлагают наказывать штрафом до 5 млн кенийских шиллингов, лишением свободы на срок до 10 лет или обоими видами наказания.

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Новые правила для алкоголя и табака

Законопроект не запрещает производство традиционного напитка chang’aa, однако устанавливает новые требования к его упаковке. Напиток предлагают упаковывать в стеклянные бутылки с крышкой, которую невозможно использовать повторно, и маркировкой с уникальным защитным элементом производителя.

Документ также предусматривает цифровую систему отслеживания всех алкогольных напитков, произведенных или импортированных в страну. Кимани Ичунгва заявил, что система должна помочь властям устанавливать происхождение алкоголя.

Отдельно законопроект предлагает увеличить санкции за курение в запрещенных местах: штраф — до 100 тыс. кенийских шиллингов, лишение свободы — до одного года. Такое же максимальное наказание предлагают ввести для продавцов пачек сигарет, содержащих менее 10 сигарет.

Ассоциация производителей алкогольных напитков Кении призвала отозвать законопроект, заявив, что в нынешнем виде он может привести к потере тысяч рабочих мест и усилить позиции нелегальных производителей алкоголя. Перед дебатами в парламенте документ должен пройти процедуру общественного обсуждения.

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