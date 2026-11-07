Estonia ograniczyła listę potencjalnych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej z sześciu do trzech. Wszystkie wybrane obszary znajdują się w gminie Viru-Nigula w prowincji Lääne-Viru, około 120 kilometrów na wschód od Tallinna.

Jak informuje ERR News, do dalszego rozpatrzenia pozostały obszary Madala, Malla i Letipea. Lokalizacja w Lüganuse, w prowincji Ida-Viru, została wykluczona z listy ze względów bezpieczeństwa.

Ocena bezpieczeństwa

Kierowniczka projektu Agnes Lihtsa oświadczyła, że decyzja opiera się przede wszystkim na wnioskach Ministerstwa Obrony. Jak zaznaczyła, analiza bezpieczeństwa jest standardową procedurą: różne instytucje państwowe oceniają kwestie w ramach swoich kompetencji. Ministerstwo Obrony uznało, że trzy lokalizacje mogą być dalej rozpatrywane, a kolejne trzy — nie.

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Teraz dla wybranych obszarów zostaną przeprowadzone bardziej szczegółowe analizy i zostaną one porównane ze sobą. Lihtsa zaznaczyła, że na początku przyszłego roku planowane jest przedstawienie społeczeństwu wstępnych wariantów tras dla tych lokalizacji i omówienie ich na szczeblu lokalnym. Przyznała również, że proces opóźnił się o kilka miesięcy, wiążąc to z doprecyzowaniem metodologii.

Podstawa prawna projektu

W maju 2025 roku estoński rząd uruchomił procedurę państwowego specjalnego planowania przestrzennego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni jądrowej o mocy do 600 MW i niezbędnej infrastruktury. Obecnie w Estonii nie ma elektrowni jądrowych, jednak od kilku lat dyskutowana jest możliwość budowy obiektu z małym reaktorem modułowym.

Ustawę o energii jądrowej i bezpieczeństwie rząd zatwierdził w marcu 2026 roku, a latem przyjął ją Riigikogu. Dokument stworzył podstawę prawną dla energetyki jądrowej, wyznaczył Departament Ochrony Konsumentów i Nadzoru Technicznego na regulatora oraz przewidział obowiązkową zgodę parlamentu przed budową reaktora. W październiku na działalność regulatora przeznaczono 2,2 mln euro: początkowo będzie w nim pracować 13 specjalistów, a w ciągu czterech lat zatrudnienie ma wzrosnąć do około 40 osób. Jeśli elektrownia zostanie zbudowana, produkcja energii elektrycznej rozpocznie się w niej nie wcześniej niż w 2035 roku.

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