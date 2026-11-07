Французский кинематографист Винсент Мун представил формат live cinema в «Альянс Франсез» в Карачи, Пакистан. Во время выступления он монтировал на сцене вживую видеозаписи музыкантов, дополняя изображения музыкальным сопровождением. О событии сообщает Dawn.

Монтаж перед аудиторией

Перед зрителями установили большой экран, а Мун работал с ноутбуком за небольшим столом. На экране появлялись снятые им музыкальные сцены, в то время как музыкальное оформление менялось вместе с визуальным рядом. По данным издания, выступление понравилось аудитории, среди которой преобладала молодежь.

Мун рассказал, что впервые приехал в Пакистан. По его словам, он более 20 лет путешествует и документирует музыку, стремясь исследовать музыкальные культуры. В последнее время его интересуют ритуалы, шаманизм, суфизм и другие связанные темы.

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Работа с музыкальными сообществами

Кинематографист отметил, что ранее много работал с рок- и инди-поп-группами, но позднее решил более непосредственно взаимодействовать с реальностью. Он назвал музыкантов прежде всего людьми и объяснил, что его работа сосредоточена на том, как люди создают звуки вместе. Мун снимает музыкантов, преимущественно в деревнях, а затем монтирует эти записи вживую перед аудиторией.

Он также сказал, что не хотел быть частью музыкальной индустрии и стремился работать вместе с людьми и сообществами, которых встречает. В Пакистане Мун путешествует по стране и знакомится с местными жителями. По его словам, он не заключает с ними контрактов.

Сочетание музыки и изображения

Директор «Альянс Франсез» в Карачи Эммануэль Брюэрек описал творчество Муна как поиск музыки и музыкантов в разных странах. Затем кинематографист демонстрирует увиденное зрителям, сочетая на экране изображения и музыку. Брюэрек отметил, что Мун может работать с различными музыкальными традициями, в частности с персидской и пакистанской музыкой.

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