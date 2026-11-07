Французький кінематографіст Вінсент Мун представив live cinema у Карачі — Dawn

Французький кінематографіст Вінсент Мун представив формат live cinema в Альянс Франсез у Карачі, Пакистан. Під час виступу він наживо монтував на сцені відеозаписи музикантів, доповнюючи зображення музичним супроводом. Про подію повідомляє Dawn.

Монтаж перед аудиторією

Перед глядачами встановили великий екран, а Мун працював із ноутбуком за невеликим столом. На екрані з'являлися відзняті ним музичні сцени, тоді як музичне оформлення змінювалося разом із візуальним рядом. За даними видання, виступ сподобався аудиторії, серед якої переважала молодь.

Мун розповів, що вперше приїхав до Пакистану. За його словами, він понад 20 років подорожує та документує музику, прагнучи досліджувати музичні культури. Останнім часом його цікавлять ритуали, шаманізм, суфізм та інші пов'язані теми.

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Робота з музичними спільнотами

Кінематографіст зазначив, що раніше багато працював із рок- та інді-поп-гуртами, але згодом вирішив безпосередніше взаємодіяти з реальністю. Він назвав музикантів передусім людьми та пояснив, що його робота зосереджена на тому, як люди створюють звуки разом. Мун знімає музикантів, переважно в селах, а потім монтує ці записи наживо перед аудиторією.

Він також сказав, що не хотів бути частиною музичної індустрії та прагнув працювати разом із людьми й громадами, яких зустрічає. У Пакистані Мун подорожує країною та знайомиться з місцевими жителями. За його словами, він не укладає з ними контрактів.

Поєднання музики та зображення

Директор Альянс Франсез у Карачі Еммануель Брюерек описав творчість Муна як пошук музики й музикантів у різних країнах. Після цього кінематографіст демонструє побачене глядачам, поєднуючи на екрані зображення та музику. Брюерек зазначив, що Мун може працювати з різними музичними традиціями, зокрема перською та пакистанською музикою.

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