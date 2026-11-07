Francuski filmowiec Vincent Moon zaprezentował format live cinema w Alliance Française w Karaczi w Pakistanie. Podczas występu na żywo montował na scenie nagrania wideo muzyków, uzupełniając obrazy akompaniamentem muzycznym. O wydarzeniu poinformował Dawn.

Montaż przed publicznością

Przed widzami ustawiono duży ekran, a Moon pracował z laptopem przy niewielkim stole. Na ekranie pojawiały się nagrane przez niego sceny muzyczne, podczas gdy oprawa muzyczna zmieniała się wraz z obrazem. Według publikacji występ spodobał się publiczności, wśród której przeważała młodzież.

Moon powiedział, że po raz pierwszy przyjechał do Pakistanu. Jak stwierdził, od ponad 20 lat podróżuje i dokumentuje muzykę, dążąc do badania kultur muzycznych. Ostatnio interesują go rytuały, szamanizm, sufizm i inne powiązane tematy.

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Praca ze społecznościami muzycznymi

Filmowiec zaznaczył, że wcześniej dużo pracował z zespołami rockowymi i indie-popowymi, ale później postanowił bardziej bezpośrednio angażować się w rzeczywistość. Nazwał muzyków przede wszystkim ludźmi i wyjaśnił, że jego praca koncentruje się na tym, jak ludzie wspólnie tworzą dźwięki. Moon filmuje muzyków, głównie w wioskach, a następnie montuje te nagrania na żywo przed publicznością.

Powiedział również, że nie chciał być częścią przemysłu muzycznego i dążył do współpracy z ludźmi i społecznościami, które spotyka. W Pakistanie Moon podróżuje po kraju i poznaje miejscowych mieszkańców. Jak twierdzi, nie zawiera z nimi umów.

Połączenie muzyki i obrazu

Dyrektor Alliance Française w Karaczi, Emmanuel Bruèrec, opisał twórczość Moona jako poszukiwanie muzyki i muzyków w różnych krajach. Następnie filmowiec pokazuje widzom to, co zobaczył, łącząc na ekranie obrazy i muzykę. Bruèrec zaznaczył, że Moon może pracować z różnymi tradycjami muzycznymi, w tym z muzyką perską i pakistańską.

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