法国电影人文森特·穆恩在巴基斯坦卡拉奇的法语联盟呈现了现场电影（live cinema）形式。演出期间，他在舞台上实时剪辑音乐人的视频录像，并以音乐伴奏配合画面。《黎明报》报道了此次活动。

在观众面前剪辑

观众面前设置了一块大屏幕，穆恩则坐在一张小桌旁使用笔记本电脑工作。屏幕上播放着他拍摄的音乐场景，音乐编配也随着画面变化而改变。据该报报道，这场演出受到观众欢迎，观众中以年轻人为主。

穆恩表示，这是他首次来到巴基斯坦。他说，自己20多年来一直在旅行并记录音乐，致力于探索音乐文化。最近，他对仪式、萨满教、苏菲主义及其他相关主题感兴趣。

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与音乐社群合作

这名电影人指出，他此前曾与许多摇滚和独立流行乐队合作，但后来决定更直接地与现实互动。他称音乐人首先是人，并解释说，他的工作聚焦于人们如何共同创造声音。穆恩拍摄音乐人，主要是在村庄中拍摄，之后在观众面前实时剪辑这些录像。

他还说，自己不想成为音乐产业的一部分，而是希望与他遇到的人和社群共同工作。在巴基斯坦，穆恩正在全国各地旅行，并与当地居民相识。据他所说，他不与他们签订合同。

音乐与影像的结合

卡拉奇法语联盟主任埃马纽埃尔·布吕埃雷克将穆恩的创作描述为在不同国家寻找音乐和音乐人的过程。随后，这名电影人向观众展示自己的所见，并在屏幕上将影像与音乐结合起来。布吕埃雷克指出，穆恩能够与不同的音乐传统合作，包括波斯音乐和巴基斯坦音乐。

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