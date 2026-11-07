В Равалпинди уволили восьмерых полицейских за халатность — Dawn

В Равалпинди, Пакистан, восьмерых сотрудников полиции уволили со службы после ведомственного расследования. По данным Dawn, расследование установило их вину в ненадлежащем предоставлении услуг гражданам и халатном исполнении служебных обязанностей. Трех констеблей также уволили по жалобам на коррупцию.

Кого уволили

Решение принял CPO Равалпинди Хассан Муштак Сукхера в рамках внутренней дисциплинарной процедуры в полиции. Среди уволенных — субинспектор, помощник субинспектора, старший констебль и пятеро констеблей.

Субинспектора уволили за халатность при предоставлении услуг гражданам. Помощника субинспектора уволили за серьезную халатность при исполнении профессиональных обязанностей. Старшего констебля и двух констеблей также уволили за халатность при исполнении служебных обязанностей, еще трех констеблей — по жалобам на коррупцию.

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Обращения граждан

Отдельно старший суперинтендант полиции по расследованиям Саифулла провел открытый прием граждан в штаб-квартире Police Lines. Он поручил ответственным офицерам рассмотреть обращения жителей.

Саифулла заявил, что по отмеченным заявлениям необходимо обеспечить правовые действия в установленные сроки. По его словам, халатность в оперативном решении проблем граждан терпеть не будут. Он также отметил, что защита жизни и имущества граждан и предоставление им услуг являются приоритетом в соответствии с видением главного министра провинции Пенджаб.

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