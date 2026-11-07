W Rawalpindi zwolniono ośmiu policjantów za zaniedbania — Dawn

W Rawalpindi w Pakistanie ośmiu funkcjonariuszy policji zwolniono ze służby po dochodzeniu wewnętrznym. Według Dawn, dochodzenie wykazało ich winę w zakresie nienależytego świadczenia usług obywatelom i niedbałego wykonywania obowiązków służbowych. Trzech konstabli zwolniono również w związku ze skargami dotyczącymi korupcji.

Kogo zwolniono

Decyzję podjął CPO Rawalpindi Hassan Mushtaq Sukhera w ramach wewnętrznej procedury dyscyplinarnej w policji. Wśród zwolnionych znaleźli się subinspektor, zastępca subinspektora, starszy konstabl i pięciu konstabli.

Subinspektora zwolniono za zaniedbania w świadczeniu usług obywatelom. Zastępcę subinspektora zwolniono za poważne zaniedbania podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Starszego konstabla i dwóch konstabli również zwolniono za zaniedbania w wykonywaniu obowiązków służbowych, a kolejnych trzech konstabli — w związku ze skargami dotyczącymi korupcji.

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Zgłoszenia obywateli

Oddzielnie starszy superintendent policji ds. dochodzeń Saifullah przeprowadził otwarte przyjęcie obywateli w siedzibie Police Lines. Polecił odpowiedzialnym funkcjonariuszom rozpatrzyć zgłoszenia mieszkańców.

Saifullah oświadczył, że w odniesieniu do oznaczonych wniosków należy zapewnić działania prawne w określonych terminach. Jak powiedział, zaniedbania w sprawnym rozwiązywaniu problemów obywateli nie będą tolerowane. Zaznaczył także, że ochrona życia i mienia obywateli oraz świadczenie im usług są priorytetem zgodnie z wizją głównego ministra prowincji Pendżab.

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