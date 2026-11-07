Turcja wydała kontrkomunikat Navtex, w którym zakwestionowała uprawnienia Republiki Cypryjskiej do publikowania komunikatów morskich dotyczących obszaru we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ankara twierdzi, że obszar ten jest częścią jej szelfu kontynentalnego, informuje Cyprus Mail.

Badania na potrzeby kabla podmorskiego

Turecki komunikat Navtex nr 1100/26, wydany przez stację w Antalyi 6 listopada, był odpowiedzią na cypryjski komunikat MA86-337/26. Dotyczy on badań geofizycznych z udziałem statku badawczego Kobi Ruegg dla projektu podmorskiego kabla telekomunikacyjnego East to Med Corridor.

Kabel ma połączyć Arabię Saudyjską i Grecję. Badania zaplanowano na 2–15 listopada w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej.

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Stanowisko Ankary

W kontrkomunikacie Ankara nazwała cypryjski komunikat wydanym przez „nieupoważnioną stację” i oświadczyła, że dany obszar morski należy do jurysdykcji tureckiej służby Navtex. Turcja powołała się również na współrzędne zewnętrznych granic swojego szelfu kontynentalnego we wschodniej części Morza Śródziemnego, przekazane ONZ 18 marca 2020 roku w dokumencie A/74/757.

Osobno Turcja sprzeciwiła się użyciu nazwy „Cypr” w komunikacie Republiki Cypryjskiej. Ankara twierdzi, że wspomniany w komunikacie „Cypr” nie odpowiada państwu utworzonemu w 1960 roku. Oświadczyła również, że użycie tej nazwy nie oznacza uznania Republiki Cypryjskiej i nie wpływa na prawa oraz zobowiązania Turcji wynikające z Traktatu gwarancyjnego i Traktatu ustanawiającego z 1960 roku.

Turecki kontrkomunikat Navtex będzie obowiązywał do 16 listopada 2026 roku.

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