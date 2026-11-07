Турция оспорила Navtex Кипра по исследованиям для кабеля — Cyprus Mail

Турция выпустила контрсообщение Navtex, которым оспорила полномочия Республики Кипр публиковать морские сообщения относительно участка в восточной части Средиземного моря. Анкара заявляет, что эта территория является частью ее континентального шельфа, сообщает Cyprus Mail.

Исследования для подводного кабеля

Турецкое сообщение Navtex №1100/26, выпущенное станцией в Анталье 6 ноября, стало ответом на кипрское сообщение MA86-337/26. Оно касается геофизических исследований с участием исследовательского судна Kobi Ruegg для проекта подводного телекоммуникационного кабеля East to Med Corridor.

Кабель должен соединить Саудовскую Аравию и Грецию. Исследования были запланированы на 2–15 ноября в пределах исключительной экономической зоны Республики Кипр.

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Позиция Анкары

В контрсообщении Анкара назвала кипрское сообщение выпущенным «неуполномоченной станцией» и заявила, что соответствующая морская зона относится к юрисдикции турецкой службы Navtex. Турция также сослалась на координаты внешних границ своего континентального шельфа в восточной части Средиземного моря, переданные ООН 18 марта 2020 года в документе A/74/757.

Отдельно Турция возразила против использования названия «Кипр» в сообщении Республики Кипр. Анкара утверждает, что упомянутый в сообщении «Кипр» не соответствует государству, созданному в 1960 году. Она также заявила, что использование этого названия не означает признания Республики Кипр и не влияет на права и обязательства Турции по Договору о гарантиях и Договору об учреждении 1960 года.

Турецкое контрсообщение Navtex будет действовать до 16 ноября 2026 года.

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