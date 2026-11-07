土耳其质疑塞浦路斯关于电缆勘测的Navtex通报——Cyprus Mail

土耳其发布了一则反制Navtex通报，质疑塞浦路斯共和国就东地中海一片区域发布海事通报的权限。安卡拉称，该区域是其大陆架的一部分，据Cyprus Mail报道。

海底电缆勘测

土耳其安塔利亚站于11月6日发布的第1100/26号Navtex通报，是对塞浦路斯MA86-337/26通报的回应。该通报涉及East to Med Corridor海底电信电缆项目的地球物理勘测，研究船Kobi Ruegg参与其中。

该电缆将连接沙特阿拉伯和希腊。勘测原定于11月2日至15日在塞浦路斯共和国专属经济区内进行。

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安卡拉的立场

安卡拉在反制通报中称，塞浦路斯通报由“未经授权的站点”发布，并表示相关海域属于土耳其Navtex服务的管辖范围。土耳其还援引了其东地中海大陆架外部界限的坐标，该坐标于2020年3月18日通过A/74/757号文件提交给联合国。

此外，土耳其反对塞浦路斯共和国通报中使用“塞浦路斯”这一名称。安卡拉声称，通报中提到的“塞浦路斯”不符合1960年成立的国家。土耳其还表示，使用这一名称并不意味着承认塞浦路斯共和国，也不影响土耳其根据1960年《保证条约》和《建国条约》享有的权利和承担的义务。

土耳其的反制Navtex通报将持续有效至2026年11月16日。

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